Украина предлагает главам МИД стран "нормандского формата" провести срочную встречу, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал послам стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза об инициативах украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - рассказал Ермак.

По его словам, активизировать "нормандский формат" можно, если привлечь к нему экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

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Украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года.

"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал Ермак.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.

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