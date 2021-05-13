"Сквер Небесной сотни" передали в коммунальную собственность Киева

"Сквер Небесной сотни" передали в коммунальную собственность территориальной громады города Киева. Его собираются реконструировать и благоустроить.

Такое решение принял Киевский горсовет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу. "За" проголосовали 87 депутатов.

По словам заммэра Владимира Бондаренко, в сквере планируют установить освещение, наладить систему ежедневной уборки и полива.

"Сейчас сквер функционирует как современное и динамичное публичное пространство - место проведения конференций, мастер-классов, концертов, кинопоказов, художественных выставок", - отметил Бондаренко.

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Напомним, в 2018 году Верховный суд вернул сквер Небесной сотни в собственность государства. Но компания GPP Developers LTD подала заявление о пересмотре судебного решения. В 2019 году Хозяйственный суд Киева оставил сквер в госсобственности, не удовлетворив заявление GPP Developers LTD.

Сквер расположен в центре Киева на улице Михайловской у здания Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря.

На этом месте стоял железный забор. 18-20 февраля 2014 активисты Майдана сняли его, использовав для баррикад и самодельных щитов. Забор, как выяснилось, прикрывал свалку мусора. Киевляне организовались, убрали мусор, выровняли участок, завезли землю и высадили растения. Сквер решили посвятить героям Небесной сотни.

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Впоследствии стало известно, что на этом месте планируют построить дом. Активисты протестовали, на сайте Киевсовета зарегистрировали петицию о возвращении сквера киевлянам.

Известный португальский художник Алешандре Фарту создал в сквере масштабный портрет Сергея Нигояна. А в 2016 году "Сквер Небесной сотни" впервые в Украине и Восточной Европе получил самую престижную награду Европейского конкурса публичных пространств "Европейская награда за урбанистическое публичное пространство".