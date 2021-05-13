В госпиталь Киева прибыл борт с ранеными воинами, несколько человек в реанимации, нужны средства, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что в киевский госпиталь прибыл борт с ранеными воинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Вчера в Киев прибыл борт с тяжело ранеными, я написала пост и выслушала тонны помоев от ватных сограждан. Люди, потерявшие совесть и с ними мы живем в одной стране.

Привезли воинов в тяжёлом состоянии. Сегодня мы проведали одного из них, Алексей, 27 лет, снайперское ранение в грудную клетку. Чудом выжил, потерял много крови, в результате ранения совсем не функционирует рука, перебиты нервы, предстоит долгое лечение и операции. С ним же привезли воинов с ранением в голову и шею, они в реанимации.

А граждане пишут, что на фронте не такая серьезная ситуация, как говорят волонтеры . С начала 21 года уже 43 погибших, уже в має 4 погибли и за три месяца 100 раненых, это мало?? Бойцов привозят без рук и ног, с ранением в голову и другие части тела. Бойцы умирают в госпиталях от ранений, хоронят совсем молодых парней. На днях хоронили совсем молодых бойцов , 22 года, 26 лет, беда страшная. У волонтёров нет праздников и нет выходных, помогаем в госпиталях, покупаем необходимое на фронт, покупаем лекарства ветеранам и делаем все, чтобы помочь нашим защитникам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: "Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте". ВИДЕО+ФОТО

Она продолжила: "Из отчетов и потребностей. Купила квадрокоптер 52400 грн, в этом месяце надо купить ещё два дрона , квадрокоптеры это спасение для наших бойцов . Купила много лекарств, уже все отправлено на фронт, фото публикую. Оплатила лекарства онкобольным воину в гематологию, оплатила ветерану лекарства, ещё одному анализы и лекарства , купили спортивной одежды, штаны, футболки для госпиталя, два раза в неделю покупаю продукты, соки, фрукты, овощи, йогурты. Проведываем бойцов в ирпенском госпитале, там много воином с ампутациями. Война не утихает, к сожалению об этом мало говопям и мало пишут, но защитить страну и нам могут только наши воины, а мы чем можем, будем помогать. Все отчеты всегда есть у меня на страницах, моя главная страница сейчас заблокирована на месяц".

"Большое спасибо всем кто понимает тяжелую ситуацию на фронте и всем кто помогает. Карта для помощи 5358385320002464 моно и 5375 4141 0204 7676 тоже моно", - резюмировала волонтер.

Читайте также: Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам. ФОТОрепортаж





