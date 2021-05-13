Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов

Достигнуть стопроцентной вакцинации против коронавируса, наверное, будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов.

Министр спрогнозировал, что заболевание может и не исчезнуть полностью даже после массовой вакцинации, а, например, стать сезонным.



"Достигнуть стопроцентной вакцинации, наверное, будет невозможно. Скажу откровенно: мы надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что по достижению этих 70% будут совсем другие карантинные режимы, и возможно они будут отменены", – сказал Степанов.



Он отметил, что существуют четкие показатели, позволяющие отменять режимы эпидемии и пандемии.

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