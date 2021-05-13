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Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов

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Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов
Достигнуть стопроцентной вакцинации против коронавируса, наверное, будет невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов.

Министр спрогнозировал, что заболевание может и не исчезнуть полностью даже после массовой вакцинации, а, например, стать сезонным.

"Достигнуть стопроцентной вакцинации, наверное, будет невозможно. Скажу откровенно: мы надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что по достижению этих 70% будут совсем другие карантинные режимы, и возможно они будут отменены", – сказал Степанов.

Он отметил, что существуют четкие показатели, позволяющие отменять режимы эпидемии и пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов

Топ комментарии

  • jklpqrs
    особенно, если не пытаться. А вот курточка классная. Ну, как минимум, дорогая
  • Nikol Kovalenko
    Не можешь - так уходи в отставку!
  • Pegas
    полностью провалил вакцинацию, вакцин нет.
    о каких 70% или даже 100% он говорит?
    вакцин нет. жена хочет привиться, а нечем.
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