Достигнуть стопроцентной вакцинации против COVID-19, наверное, невозможно, - Степанов
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Достигнуть стопроцентной вакцинации против коронавируса, наверное, будет невозможно.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов.
Министр спрогнозировал, что заболевание может и не исчезнуть полностью даже после массовой вакцинации, а, например, стать сезонным.
"Достигнуть стопроцентной вакцинации, наверное, будет невозможно. Скажу откровенно: мы надеемся, что убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что по достижению этих 70% будут совсем другие карантинные режимы, и возможно они будут отменены", – сказал Степанов.
Он отметил, что существуют четкие показатели, позволяющие отменять режимы эпидемии и пандемии.