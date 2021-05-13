Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов

Командование Армии обороны Израиля объявило о призыве 9000 резервистов. Они должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Призыв резервистов связан с проведением в Секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен".

11 мая уже сообщалось, что Минобороны Израиля призывает 7000 резервистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. ВИДЕО

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал арабские и еврейские народы к прекращению восстаний и к миру.

"Ничто не оправдывает линчевание арабов среди евреев, и ничто не оправдывает линчевание евреев арабами. Мы не приемлем этого. Мы не должны использовать это насилие. Мы вернем контроль и управление в стране. Во всех городах, в смешанных городах, в еврейских городах - повсюду. Давайте объединимся, чтобы выполнить задание, которое мы должны выполнять как граждане нашей страны: восстановить управление, устранить эту анархию, сохранить и восстановить безопасность и мир, которых мы все заслуживаем", - призвал Нетаньяху.

Читайте также: МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину

Ранее сегодня ХАМАС возобновил обстрел территории Израиля. За три дня радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю более 1600 ракет. В ответ Армия обороны Израиля поразила более 600 военных целей ХАМАС.

Израильские военные разрабатывают несколько вариантов наземной операции против группировки ХАМАС, но решение пока не принято.