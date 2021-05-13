Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід"
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Военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимо с жизнью.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины", - сказано в сообщении.
Командование выражает родным и близким погибшего свои искренние соболезнования.
"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в оперативно-тактической группировке.