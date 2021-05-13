Новости • Агрессия России против Украины

Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід"

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Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід"
Военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимо с жизнью.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", от вражеской пули снайпера незаконных вооруженных формирований Российской Федерации, погиб военнослужащий ВС Украины", - сказано в сообщении.

Командование выражает родным и близким погибшего свои искренние соболезнования.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - добавили в оперативно-тактической группировке.

Топ комментарии

  • Vedana
    А та неукраїнська і україноненависницька гнида казала, що стало менше втрат від снайперів ! Падаль ! Радіє, певно.

    Схиляю голову. Світла пам'ять.
    Глибокі співчуття родині.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1692

    .............
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сглазил зенелох... мы заметили что огня снайперского стало меньше (с) ... да????
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