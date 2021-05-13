Новости • Дело Медведчука

Отсидеть 505 дней без доказательств или домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука

28 379172
Отсидеть 505 дней без доказательств или домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, который провел под стражей 505 дней, сравнил сегодняшнее решение по Медведчуку с собственным делом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Антоненко отметил: "Отсидеть 505 дней в СИЗО без всяких доказательств причастности по сфальсифицированным обвинениям VS пойти домой под домашний арест без браслета с обвинением в государственной измене с имеющимися доказательствами. Мда ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко об изоляторе: Камера три на два шага. Окна затонированы и не открываются. Летом температура около 40 градусов. Там из тебя делают низшее существо

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Отсидеть 505 дней в СИЗО без доказательств или уйти под домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 2058
  • Джура
    Как и предполагалось, Медведчука не арестовали - всего лишь домашний арест. По статье 111 УК Украины - государственная измена.
    В Королевстве шутовских зеркал, Риффмастера более 500 дней держат за решёткой только на основании какого-то мутного видео, а Медведчука, доказательства в отношении которого собирались несколько лет, спокойно отправляют в свой дворец - в тёплую кровать Оксаны Марченко, на предприятиях которой производится топливо для танков террористических "ЛДНР". Что это, если не хайп в стиле 95 квартала, не перфоменс для отечественного плебса и не пускание пыли в глаза американскому дядюшке?
    А ведь кто-то поверил...

    Sharp`s
  • olele
    Отсидеть 505 дней в СИЗО без доказательств или уйти под домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука - Цензор.НЕТ 7406
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости