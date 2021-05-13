ГФС и прокуратура проводят обыски в помещениях КП "Киевавтодормост"
Об этом сообщается на официальной Facebook странице ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что должностные лица КП "Киевавтодормост" во взаимодействии со служебными лицами подрядных коммерческих предприятий в период 2019-2020 годов сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками рискованности и транзитности.
В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ГФС в г. Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП "Киевавтодормост" и подрядных коммерческих предприятий для выявления финансовой документации, которая может свидетельствовать о наличии уголовных преступлений.
"Ежедневная работа над выявлением налоговых правонарушений приносит свои результаты. Залогом этого стали эффективные оперативные наработки ГФС и усиление аналитической составляющей в работе Службы ", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.