Совет молодых ученых при МОН призывает научное сообщество заботиться о доброчестности в науке

Молодые исследователи обеспокоены деморализацией профессии ученого и хотят придумать, как побороть коррупцию в научной сфере.

Варианты того, как это можно сделать, они обсуждали на круглом столе, который Совет молодых ученых при Министерстве образования провел ко Дню науки, сообщает Цензор.НЕТ.

Участие в мероприятии приняли ученые из Украины, Польши, Латвии, Грузии.

Польский опыт исследовал Роман Жебчук, к.э.н., ЧНУ им. Ю. Федьковича, координатор польско-украинского сотрудничества Малопольской школы публичного администрирования в проекте "ДОБРЕ". Вот что он сказал:

"Для улучшения ситуации с получением научных степеней важен комплексный подход.

На этапе набора соискателей и выбора проблематики научных исследований важно обеспечить прозрачность процесса поступления в аспирантуру и выбора, а не назначение научного руководителя. На этапе обучения должен быть независимый мониторинг обратной связи от соискателей научных степеней. На этапе защиты должно быть качественное независимое рецензирование/оппонирование. Это требует с одной стороны достойной официальной оплаты труда указанных специалистов. А с другой - необходимости упрощения процесса поиска оппонентов с использованием механизмов, которые уже успешно используются в ЕС и мире.

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Латвийский опыт представил член Ассоциации молодых ученых Латвии Рихард Бунка. Он подчеркнул, что важно прописать в законодательстве конкретную ответственность для коррупционеров, задействованных в процессе защиты диссертации, а также способствовать, чтобы аспиранты сами противостояли недоброчестности.

Реформы Грузии в сфере противостояния научной недоброчестности представила Теа Мунджишвили из Государственного университета им.Джавахишвили.

"Проблема - это неадекватные подходы к кадровой политике и чрезмерная иерархизация академической среды, с ментально искривленным отношением к аспирантам и молодым ученым, которое временами граничит с моббингом и психологическим давлением", - рассказала представитель Совета молодых ученых при Минобразования Ирина Дегтярева.

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По ее словам, Украина не может в полной мере называться правовым государством, поскольку нормы закона нарушаются или недовыполняются.

"Коррупционные скандалы дискредитируют Украину как участника Европейского пространства высшего образования и Европейского исследовательского пространства и очень больно бьют по академической профессии. А причина - очень высокий уровень толерантности к коррупции в обществе в целом, о чем свидетельствует позиция Украины в рейтинге Transparency International, низкий уровень доверия в обществе и особенно к государственным институтам", - подчеркнула она.

"Согласно Европейской хартии исследователей и Кодексу трудоустройства научных работников, а также европейским дескрипторам ученых, аспиранты является учеными, исследователями на начальном этапе своей карьеры, и это обязанность учреждения - обеспечить высококачественную подготовку, научное консультирование и подготовить их к дальнейшему профессиональному развитию и карьере, необязательно в академической сфере. Вопросы этики и профессиональной ответственности, но также достойной оплаты труда и благоприятных, комфортных рабочих условий являются основополагающими сегодня для Украины и Европы", - добавила Дегтярева.

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Олеся Ващук, председатель СМУ при МОН, подытожила, что необходимо создать комплексную программу по противодействию уголовно-релевантным действиям такого направления. Наличие такой программы и плана действий на ее основе увеличит возможность побороть коррупцию в научной сфере.

Участие в круглом столе принял народный депутат VII и VIII созывов Павел Ризаненко.

"Когда я учился в университете в Украине - коррупция не была повальной. Если ты учился, с тебя не требовали взятки. Но сегодня - я слышу очень много коррупционных историй о том заведении, где я учился, и о других другие. В то же время, когда я учился в США, все знали: за списывание - моментальное отчисления и того, кто списывает, и того, у кого списывают. Без возможности вернуться в университет", - рассказал он.

По мнению депутата, побороть коррупцию в научной сфере поможет оплата работы оппонентов и других членов ученого совета через кассу университета, как это сделано в Польше. Диссертант в таком случае не имеет права выбирать себе оппонентов, а наказание за коррупцию должно быть неотвратимым.

"Второй вариант: Работа оппонента может вознаграждаться не в материальной форме, а в форме других благ, но официальных благ. Есть определенные критерии оценки работы преподавателя университета: учебная, научная и общественная работа. И это влияет на их официальное премирования", - добавил он.