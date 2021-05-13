Главные новости 13 мая: Медведчук под домашним арестом, обыски у киевских чиновников

Медведчуку избрали меру пресечения, прокуратура проводит обыски на коммунальных предприятиях Киева, Израиль призывает резервистов, - главные новости Украины и мира 13 мая

Защитник Украины погиб на Донбассе

Жизнь военнослужащего Операции объединенных сил оборвалась из-за выстрела вражеского снайпера. Имя погибшего и дата похорон пока неизвестны.

Медведчук под арестом. Домашним

Такое решение принял Печерский суд столицы. Заседание длилось целый день: у здания суда титушки дрались с активистами, представители Нацкорпуса жгли файеры, Кива не давал работать оператору со словами "Перед моим лицом жопы не будет".

Прокуратура хотела отправить Медведчука в СИЗО с возможностью выйти под залог 300 млн грн (Медведчук сказал, что, пока его счета заблокированы из-за санкций, сам за себя такую сумму уплатить не может). Адвокаты просили передать его на поруки депутатам ОПЗЖ. Вышло - ни нашим, ни вашим.

Кстати, один из защитников Медведчука, адвокат Евгений Скидан, одновременно является представителем стороны потерпевших в деле об убийстве Олеся Бузины.

Обыски у киевских чиновников

Прокуратура обыскивает киевских чиновников и руководителей коммунальных предприятий. Обыски прошли в "Киевпастрансе", "Киевском метрополитене", "Киевавтодормосте" и на других коммунальных предприятиях. Правоохранители утверждают, что раскрыли крупную сеть чиновников-преступников, которые воровали бюджетные деньги, уклонялись от уплаты налогов, крышевали нелегальный бизнес и собирались с предпринимателей незаконные поборы. 11 людям предъявлены подозрения.

Глава КГГА Виталий Кличко, заявил, что это - политическое давление. "Это давление на столичную власть и подавление местного самоуправления. Давление на меня лично. И скажу, с чем оно связано. Потому что Киев изучает вопрос о введении исполкомов. Когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой. И этого очень не хотят", - утверждает мэр.

Обыски у Тупицкого

К бывшему судье КС ГБР пришло с 6 утра. Искали доказательства по делу, в рамках которого в декабре 2020 года ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Тупицкий заявляет, что у него изъяли патроны к охотничьему оружию, старый мобильный телефон жены и жесткий диск со старого компьютера.

Смертность от коронавируса может быть в 3 раза выше официальной

К таким выводам пришли ученые из Национальной академии наук. "Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - отмечают в НАН.

Тем временем в стране почти закончилась вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы. Министр здравоохранения Степанов признает, что достигнуть стопроцентной вакцинации украинцев, пожалуй, не удастся. А его заместитель Ляшко призывает не тратить деньги на анализы на антитела - это маркетинговый ход, а показатели все равно ни на что не влияют.

ХАМАС продолжает обстрелы, Израиль призывает резервистов

За три дня эскалации на Ближнем Востоке ХАМАС выпустил по израильским городам более тысячи ракет. Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. Страна призывает 9000 резервистов – при том, что всего лишь позавчера уже призвали 7000. "Международные авиалинии Украины" отменили рейсы в аэропорт Тель-авива и обратно.

Президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нетаньяху и заявил, что Израиль "имеет право защищаться".

Пчелы "ожили"

Пчелы, гибели которых после неудачной перевозки в грузовике "Укрпочты" сообщили несколько дней назад, оказались живы. Во всяком случае, треть из них. Они активно двигаются. Пчеловоды говорят, что раньше насекомые были "в состоянии угнетения", в которое впали из-за духоты во время поездки, а теперь с ними все будет в порядке.