Агент НАБУ Шевченко: Я опасен для национальной безопасности, а Медведчук несет украинцам мир и благополучие

Обвиняемый в создании незаконного вооруженного формирования агент НАБУ Евгений Шевченко иронизирует над мерой пресечения, которую суд избрал для подозреваемого в государственной измене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Шевченко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По мнению СБУ, я являюсь угрозой национальной безопасности Украины, поэтому меня отправили в СИЗО и вклепали залог в размере 5 миллионов гривен. А Медведчук, как видим, несет украинцам мир и благополучие, поэтому его отправили на домашний арест, и даже без залога", - отметил он.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.