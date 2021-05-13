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Необходимо дальнейшее расследование причин появления COVID-19, - Блинкен

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Необходимо дальнейшее расследование причин появления COVID-19, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает важным продолжение расследования причин возникновения COVID-19, поскольку имеющихся данных об этом недостаточно.

"Нет, я не удовлетворен результатами прошедшего расследования. И, да, считают нужным дальнейшее расследование", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Блинкен пояснил, что важно понять, где и как начал распространяться коронавирус, чтобы мировое сообщество в похожих ситуациях понимало, как нужно действовать.

Как сообщалось, расследование, проведенное экспертами ВОЗ совместно с коллегами из КНР, не позволило дать однозначный ответ на вопрос о том, где возник COVID-19. Эксперты дали оценку различным версиям, при этом, полностью не отвергнув ни одну из них. Критики доклада специалистов ВОЗ считают, что эти люди в ходе поездки в Китай не могли проводить действительно независимое расследование, так как действовали только совместно с китайскими коллегами.

Первым известным очагом распространения коронавируса стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус туда попал и как начал распространяться среди людей.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Шукайте на кацапстані.
  • 18c49ed2
    После того, что пережила переболев наша семья, не поверю, что ковид естественного происхождения. Такого треша я не видел и не испытывал никогда.
  • Colt
    ВОЗ продался китайцам, потому необходимо независимое расследование.
    Если китайцы не виновны, то должны помочь найти виновника.
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