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Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО

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Израиль делает всё, чтобы при уничтожении домов террористов не пострадали мирные жители и гражданские лица. Операторы в Секторе Газа снимают это на видео вблизи и без защиты, а после кадры используют для иллюстрации "преступлений израильской военщины".

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видеоролик, снятый 11 мая в Секторе Газа. На видео мужчины в гражданской одежде без средств защиты снимаются с очень близкого расстояния, как израильские ракеты уничтожают дом палестинских террористов.

"За два часа до атаки район был засыпан предупреждениями о скорой атаке по данному конкретному дому. Чтобы все жильцы и жильцы соседних домов смогли уйти и укрыться, чтобы не пострадал ни один гражданский. Чтобы те, кто убивает гражданских израильтян, смогли спасти свои семьи, и ни один невинный не пострадал. Поэтому палестинские операторы заранее приехали и разместились для съемки", - написал Бутусов.

Он отметил, что операторы совершенно не боятся пострадать во время обстрела. Они даже не предполагают, что израильские военнослужащие могут принять людей с оптикой на крыше за снайперов или наблюдателей.

"Поэтому пропаганда палестинских террористов бесстрашно снимает ролик о том, как страшные израильтяне бомбят Сектор Газа. И эти ролики сотни миллионов людей увидят без комментариев, они увидят в этом только беспредел, несправедливость, жестокость израильтян, громящих жилые кварталы палестинцев. И никто не будет выяснять причин, вербовщики с таким видео будут набирать новые отряды добровольцев для джихада. Вот так раскручивается маховик современной войны. Надо ли здесь ещё что-то объяснять?", - подытожил Бутусов.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А наша подобные ракетные программы "Нептун", "Ольха М" и "Гром\Сапсан" заморожены зелеными гнидами.
  • Lanigram
    Ключевое здесь "палестинские врачи сообщают".
    Лугандонцы тоже регулярно рапортуют о сбитых летающих авианосцах, 100500+ убитых американских неграх и миллионах лугандонских детенышей якобы убитых "фашыздсках хунтай". Их ВВС конечно не цитирует, только паРаша-сми, но суть примерно та же.
    Не секрет, что западная либеральная общественность практически всегда выступает за "бедных страдальцев" палестинцев, закрывая глаза почти на все, что они творят и критикуя Израиль за каждую ответку.
  • Герхард
    Потом следующий дом. Потом следующий. И еще и еще...

    До тех пор пока до идиотов не дойдет, что принимать и прятать у себя Хамас не надо. А, если не дойдет, то все останутся без домов.
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