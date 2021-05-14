Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана

По необитаемому району на севере Израиля с территории Ливана были выпущены три ракеты, в обстреле подозревают одну из палестинских группировок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на The Times of Israel.

По словам израильских военных, поскольку ракеты были выпущены по необитаемому районау, то сирены оповещения и система ПВО не сработали. В результате ракеты упали в воду, не причинив никакого вреда.

Издание отмечает, что, по информации военного источника в Ливане, террористическая группировка "Хезболла" не имеет отношения к обстрелу - его якобы совершила некая маргинальная палестинская группировка.

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Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.