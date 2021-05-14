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В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса

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В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса
В Соединенных Штатах вакцинированные от коронавируса больше могут не носить маски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Bloomberg

 Речь идет о тех лицах, которые получили две дозы вакцины от COVID.

Указанную рекомендацию предоставили в Центре контроля и профилактики заболеваний США. Там считают, что вакцинированные могут полноценно участвовать в различных мероприятиях, в помещении или на улице, без масок.

В Центре говорят, что теперь лица, получившие прививку, могут вернуться к той жизни, которую вели до пандемии.

В то же время, маски, как и раньше, будут необходимы при пересечении границы. Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили более 96 миллионов американцев.

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Топ комментарии

  • Вася Ветров df1d9b32
    А зачем их носить?сколь то жить осталось,после двойной дозы,пусть подышут,немного.
  • fresh guacamole
    Если сиятельный Джо и товарищ Камала думают что офисные работники массово повалят назад в города на работу, то они сильно ошибаются.
  • Дмитрий Шевкун
    А кто трижды- тому разрешено ходить голым или выср*ться перед Белым Домом
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