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Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

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Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа
ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Наземные и воздушные подразделения армии обороны Израиля сейчас ведут атаку в секторе Газа", - написала в своем официальном аккаунте в Twitter израильская армия.

Как пишет ВВС, наземного вторжения пока нет, а израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Cектора.

Позже официальный представитель израильской армии уточнил, что войска в Газу не вошли.

По данным издания Times of Israel, израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, которые выпускаются из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Агентство Reuters также ссылается на израильских военных корреспондентов, которые утверждают, что наземного вторжения пока нет, и израильские войска ведут обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорят, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

По словам свидетелей, многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.

Как сообщает Интерфакс-Украина, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорится, что Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется"

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Как тока услышим в кулуарах ООН блеянья кацапов, на манер бубочки, мол, нААда перестать стрелять, значит израильтяне выполнили программу минимум по уничтожению хамазо-аленей... Зачистка будет продолжена.
  • Олександр Дніпро
    " Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
    що Україні в президенти дістався бракований єврей " (с)
    Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа - Цензор.НЕТ 3610
  • Al Makarski
    May 13th, 2021
    "Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)
    Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:

    "Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
    И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
    Но сейчас мы даем вам последний шанс.
    В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся.
    Полностью. Навсегда.
    Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
    Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
    Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
    Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
    Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.

    Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
    А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
    На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
    ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
    ___________________
    Вот какая разница:
    Когда Израиль обстреливают ракетами - в ответ летят бомбы и ракеты.
    А когда Украину обстреливают обдроченцы и кацапы - ЗЕлёное чмо блеет о "просто перестать стрелять" и "всеобъемлющем перемирии"...
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