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ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху

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ХАМАС заплатит высокую цену. Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Нетаньяху
Израиль намерен нанести тяжелый урон движению палестинскому движению ХАМАС и будет продолжать операцию в секторе Газа "столько, сколько потребуется".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Times of Israel.

"Я сказал, что ХАМАС заплатит высокую цену, мы будем решительно продолжать добиваться этого. Последнее слово ещё не сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что Израиль ведёт борьбу на два фронта: в секторе Газа, а также с конфликтами между евреями и арабами внутри страны. Он пообещал восстановить порядок в стране, а также призвал израильтян "не брать закон в свои руки".

Ранее СМИ сообщили о том, что ВВС Израиля вместе с сухопутными силами в ночь на пятницу наносят массированные удары по сектору Газа.

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Топ комментарии

  • stanislav vaisman
    без ху"ла не було б не тількі хамасу,а ще 99% світового терроризма.
  • товарищ Маузер 2
    Вообще удивляюсь как терпят этих черномазых придурков...толком не умеют ни работать ни воевать (что свидетельствует само существование Израиля) не помогает даже финансирование и поддержка россии (такой же террористической организации как и хамас)
  • stanislav vaisman
    Всё-таки арабы из сектора Газы какие-то особо странные недоумки.С одной стороны,не кричат,как дауны с Донбасса,что"Мы кормим Израиль!",и тут же срут сами себе на голову.
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