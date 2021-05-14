В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 562 новых случая заражения, 15 958 человек выздоровели
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"7 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 мая 2021 года. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 195 человек;
летальных случаев - 287;
выздоровели - 15 958 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 79 452 (в том числе методом ПЦР - 33889, методом ИФА - 14118, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 31445).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 143 448 человек;
выздоровел - 1 832 601 человек;
летальных случаев - 47 620;
проведено ПЦР-тестов - 9 790 291.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях", - рассказал Степанов.