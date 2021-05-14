Медведев о деле Медведчука: Это "охота на ведьм", которая приведет к "деградации и обострит политическое слабоумие" власти в Киеве

Зампредседателя Совбеза и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал лидера "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. По его мнению, обвинения против них полностью не обоснованы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Единая Россия", об этом 13 мая заявил лидер "Единой России", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований", – заявил Медведев.

"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью... Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых в Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Медведчука и его партию, обречена на провал",— говорится в его заявлении

Он отметил, что официальный Киев "вновь доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами".

"Угрозы Медведчуку и его однопартийцу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги нынешней украинской власти, а приведут к ее "деградации и обострят ее политическое слабоумие", - заявил Медведев.

Он также считает, что "преследование" Медведчука является попыткой уничтожить политика. Это связано с тем, по мнению Медевдева, что он часто выступает с критикой действующей власти и призывает к нормализации отношений с Москвой.

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Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.