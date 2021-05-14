Медведев о деле Медведчука: Это "охота на ведьм", которая приведет к "деградации и обострит политическое слабоумие" власти в Киеве
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Единая Россия", об этом 13 мая заявил лидер "Единой России", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований", – заявил Медведев.
"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью... Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых в Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Медведчука и его партию, обречена на провал",— говорится в его заявлении
Он отметил, что официальный Киев "вновь доказал, что готов вести травлю своих оппонентов любыми, даже самыми абсурдными способами".
"Угрозы Медведчуку и его однопартийцу Козаку реальными сроками за мифические преступления не поправят рейтинги нынешней украинской власти, а приведут к ее "деградации и обострят ее политическое слабоумие", - заявил Медведев.
Он также считает, что "преследование" Медведчука является попыткой уничтожить политика. Это связано с тем, по мнению Медевдева, что он часто выступает с критикой действующей власти и призывает к нормализации отношений с Москвой.
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.