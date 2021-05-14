За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 21 587 человек, всего - 918 164, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 8 358 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"21 587 человек привиты против COVID-19 за сутки 13 мая 2021 в Украине. 918 164 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8 358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 13 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (2 249), Львовской (1 384), Ивано-Франковской (1 339) и Закарпатской (1 337) областях, меньше всего - в Херсонской (34), Кировоградской (314) и Сумской (422) областях.



