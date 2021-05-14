"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская считает, что может эмоционально влиять на своего мужа, но не влияет на президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первая леди Украины сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

Отвечая на вопрос о приписываемом ей большом влиянии на президента Владимира Зеленского, первая леди ответила: "Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Возможно влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не президента".

По словам Зеленской, она никогда не дает мужу советы, касающиеся его работы, поскольку не считает себя достаточно компетентной для этого.

"Советов президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать. Он настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, что я могу говорить ему все что угодно – он сделает все равно по-другому. И то, что он стал президентом – это пример того, что я говорила – не делай. А он сделал", – рассказала она.

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Напомним, ранее Зеленская рассказала, что два года президентства не изменили ее супруга.