Суд по Медведчуку принял оптимальное решение, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко

Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает оптимальной избранную подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Печерский суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Выбрано оптимальное решение. Не будет митингов под СИЗО и создания выгодной России картинки о "политзаключенном" и образе жертвы. Да, Медведчук будет жить в своем дворце, но его будут показывать в трансляциях на всю страну, а ему прийдется там регулярно принимать проверяющих батарейки в браслете, ложные сигналы о побеге и условия содержания. Ощущение гнева есть на уровне эмоций. А на уровне рацио домашний арест - самый унизительный для Медведчука. Икону протеста из себя не слепишь, Россию на помощь не позовешь. Но и свободой, как было бы при залоге, не воспользуешься", - заявил Лещенко.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.