Украина информирует США о компаниях, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", - Маркарова

Конгресс США в этом месяце должен получить доклад правительства о компаниях, продолжающих работать в проекте Nord Stream 2, и Украина системно делится с американской стороной такими данными.

Об этом рассказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посольство очень активно привлечено к этому процессу. Мы постоянно работаем с нашими коллегами здесь (в Вашингтоне. - Ред.), передаем им информацию - списки компаний, которые, к сожалению, участвуют пока в строительстве "Северного потока 2", - сообщила посол.

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По ее словам, американская сторона заявила достаточно активную позицию о том, что "это не просто плохая сделка - а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины". Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также однозначна: "Северный поток 2" не должен быть достроен, и мы благодарны нашим партнерам за такое ​​постоянное и активное внимание к этому процессу".

Кроме того, посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией. "Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", - подчеркнула Оксана Маркарова.