Готовы к максимально активным действиям по "Крымской платформе". США призывают коллег по G7 присоединяться к инициативе по возвращению АРК Украине, - Маркарова

США не только подтвердили готовность присоединиться к инициативе "Крымская платформа", но и призывают другие страны, в частности G7, объединить усилия для давления на РФ.

Об этом сказала в Вашингтоне посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень рада, что Соединенные Штаты также заявили о своей готовности участвовать (в инициативе "Крымская платформа". - Ред.), более того, призывают наших коллег по G7 также присоединяться. Я уверена, что это станет началом эффективной работы по возврату нашего Крыма", - сообщила Маркарова.

По ее словам, уже многие страны дали согласие на участие в инаугурационном заседании в Киеве.

"Мы готовы к максимально широким активным действиям", - отметила посол.

Она подчеркнула, что позиция Вашингтона в поддержку украинской инициативы "чрезвычайно важна", поскольку США - не только главный стратегический партнер Украины в вопросах политики и безопасности и не просто союзник, а настоящий друг.

В этом контексте Маркарова заметила, что этот вопрос беспокоит Россию, которая чувствует, что международное сообщество переходит от заявлений о незаконной аннексии к конкретным обсуждениям относительно того, как провести деоккупацию украинского полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над тем, чтобы состоялась встреча Зеленского с Байденом, - Маркарова

"Мы уже слышали заявления со стороны России относительно их обеспокоенности - ничего неожиданного. Хочу сказать, что Крым абсолютно незаконно аннексирован, Крым - это Украина. Поэтому, несмотря на обеспокоенность страны, аннексировавшей Крым, очень надеюсь, что мы перейдем к обсуждениям о том, каким образом мы возвращаем Крым домой", - подчеркнула Маркарова.