Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ

РФ использует оккупированный Крым для распространения военного влияния в Средиземноморье и Северной Африке, а ее агрессивные действия - главный вызов для НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на встрече Атлантического клуба Болгарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о Черном море и всем нашем регионе, ключевым вызовом для НАТО здесь являются, безусловно, действия России. На протяжении длительного времени мы видели тенденцию агрессивного поведения со стороны России, в частности в Грузии, незаконную аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ сейчас использует Крым для распространения влияния в Черном море и далеко за его пределами, в направлении Средиземноморья и Северной Африки. Мы должны сохранять бдительность, особенно на фоне недавнего существенного военного наращивания в этом регионе", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

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Он напомнил, что на прошлой неделе представители Болгарии проинформировали Атлантический совет о незаконных действиях России в этой стране.

Джоанэ подчеркнул, что Альянс будет усиливать единство в вопросах общей безопасности и сохранения мирового правопорядка, укреплять связи между Европой и Северной Америкой. Эти вопросы, а также реализация программного документа НАТО 2030 будут обсуждаться во время встречи глав государств и правительств в Брюсселе 14 июня.