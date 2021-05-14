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Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Генсек ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия между Израилем и сектором Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий между сектором Газа и Израилем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гутерриш написал в Твиттере.

"Я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", - заявил Гутерриш.

Как сообщалось, армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты "Железный купол".

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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Топ комментарии

  • Rouhh Elohim
    Может эту раковую опухоль лучше вырезать, как это и делает Израиль, чем "просто перестать стрелять" и "заглянуть в глаза ХАМАСа и увидеть там мир"?!
  • Kirill Ponomarev
    Только после уничтожения террористов.. И где ты был, поц, эти три дня? Прихвостни свинособак уже успели 1.5 тыс ракет выпустить по жилым кварталам. ООН это изжившая себя, иллюзорная организация, покрывающая террористов во всем мире
  • Romk@
    А ножкой топнул? Абсолютно бесполезная организация.
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