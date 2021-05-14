Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС

Выплата заработных плат судьям Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и Александру Касминину временно остановлена.

Об этом сообщили в КСУ в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 года №34/01 2021-ОД о временном приостановлении Александру Касминину и Александру Тупицкому выплат вознаграждения судьи до решению дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", – сказано в ответе.

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Касминин и Тупицкий получили зарплату последний раз за первую половину апреля, отмечается в ответе.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.