Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС
Об этом сообщили в КСУ в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 года №34/01 2021-ОД о временном приостановлении Александру Касминину и Александру Тупицкому выплат вознаграждения судьи до решению дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", – сказано в ответе.
Касминин и Тупицкий получили зарплату последний раз за первую половину апреля, отмечается в ответе.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.