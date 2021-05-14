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Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС

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Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС
Выплата заработных плат судьям Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и Александру Касминину временно остановлена.

 Об этом сообщили в КСУ в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 года №34/01 2021-ОД о временном приостановлении Александру Касминину и Александру Тупицкому выплат вознаграждения судьи до решению дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", – сказано в ответе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн

Касминин и Тупицкий получили зарплату последний раз за первую половину апреля, отмечается в ответе.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Топ комментарии

  • Александр Пышненко
    Который месяц уже продолжается это зебильное шоу? Один скоморох на манеже лучше другого. Тупицкий... Медведчук и вся гоп-компания, веселит публику.
    Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
  • Сергей Крот
    а че приостановили? давай и дальше и больше! а донецкие пропадлы с пенсиями- это как???
    кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
  • Dietrich Berg
    Так если этого Тупицкого уволили какого х ему зарплату платят? Цирк
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