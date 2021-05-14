Водители не уступают дорогу скорым и блокируют проезды: правоохранители объявили об эксперименте на Закарпатье

Правоохранители усилят патрулирование в Закарпатской области. Будут следить за тем, как водители освобождают дорогу для спецтранспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать автомобиль патрульной полиции. Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам", - сказано в сообщении.

По данным ведомства этот эксперимент проводят потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.

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"Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - сказано в сообщении.