Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию День Европы в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
Так, в ходе дискуссии обсудят следующие вопросы:
- Что значит для нас идея Европы?
- Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО?
- Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021?
- Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО?
- Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии?
Участники дискуссии:
- Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;
- Яцек Чапутович - министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах;
- Александр Вершбоу - почетный член Атлантического Совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
- Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский - директор Киевского форума (модератор дискуссии).
Дискуссия будет транслироваться 15 мая в 09:00.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.