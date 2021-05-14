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Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении

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Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении
Французский президент Эмманюэль Макрон написал в Faceboоk пост на армянском языке о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Лига.

12 мая армянские военные подняли тревогу: якобы азербайджанская армия во время некой "корректировки границы" на 3,5 км продвинулась на территорию Армении в одном из приграничных районов.

Вслед за этим и.о. премьера Армении Никол Пашинян срочно собрал Совбез страны. В заявлении говорится о посягательстве Азербайджана на армянскую территорию.

"Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении, – пишет Макрон. – Их нужно немедленно отозвать. Я еще раз говорю армянскому народу: Франция едина (в поддержке Армении, - Ред.) и останется таковой".

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Вечером 13 мая президент Франции обсудил ситуацию с Пашиняном.

Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении 01

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Топ комментарии

  • сепаратизму смерть
    Даааааа.....
    Глубоко лапа кремлядей в ж...пе у Микрона! Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 9516 Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана с территории Армении - Цензор.НЕТ 6534
  • Eispickel
    А на то что армения до сих пор оккупирует часть
    территории Азербайджана Макрон ничего не хочет сказать?
  • SD CH 95002962
    А войск Армении с территории Азербайджана?
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