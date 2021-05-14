За мужа мне не бывает стыдно, а за президента вообще никогда. Кто называет его "клоуном" - оскорбляет целую профессию, - Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская утверждает, что ей никогда не было стыдно за действия Владимира Зеленского в статусе президента страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом супруга Зеленского сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

"За мужа мне никогда не бывает стыдно. А за президента вообще никогда. Я могу не совсем быть счастливой из-за каких-то его действий или слов. Но, как за моего президента, мне никогда не бывает стыдно. Я понимаю, насколько трудно бывает ему делать то, что он делает. И мне кажется, что это у него получается", - отметила она.

Зеленская также рассказала о своем отношении к эпитетам "комик" и "клоун", адресованным ее мужу.

"В том контексте, в котором называют, это не приятно. Но тот, кто хотя бы раз имел отношение к этим профессиям, понимает, что это тяжелые профессии, которыми может овладеть далеко не каждый. Если это так смотреть, то я не вижу в этом никакой проблемы. Он был комиком, это была его профессия. Он не был клоуном, это - другая профессия. То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию. Меня оскорбляет, что, например, оскорбляют Кривой Рог, целый регион. А это - почти миллионный город. И к ним может кто отнестись свысока. Так нельзя", - добавила она.

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