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Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО

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Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр. ФОТО
Вчера, 13 мая, в результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Павел Колесник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 58 отдельную мотопехотную бригаду им. гетьмана Ивана Выговского.

"С прискорбием сообщаем о гибели нашего друга, воина, побратима.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что военнослужащий был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр 01

Как сообщалось, защитник Украины погиб на Донбассе от пули снайпера.

Топ комментарии

  • Владислав Обужеванний
    А Бубочка на днях Блинкену хвасталась, что намного меньше стало снайперского огня. Вот же рахит, напуганный войной!!!
  • Вла
    Царстве Небісне Воїну
  • 18c49ed2
    Вечная память герою

    Вчера от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник, - 58 ОМПБр - Цензор.НЕТ 3425
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