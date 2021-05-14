НАПК проверяет назначение Витренко главой "Нафтогаза"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляет мониторинг относительно соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз України".

Об этом НАПК сообщило в ответ на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдения других ограничений по предотвращению коррупции во время назначения Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України", - проинформировало НАПК.

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В Нацагентстве добавили, что мониторинг осуществляется с 30 апреля. Также НАПК подтвердило поступление обращений относительно возможного конфликта интересов при назначении Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.