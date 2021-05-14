Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский ожидал, что кума Путина Виктора Медведчука будут обвинять по делу о финансировании терроризма.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?".

"Когда СНБО вводил санкции относительно украинских граждан, в том числе Медведчука, речь шла об обвинении в финансировании терроризма. Я ожидал, что подозрение будет именно по этому делу. Пока что я этого не увидел. Что касается действий Генерального прокурора, Ирина Валентиновна – человек очень ответственный, который всегда продумывает свои шаги. Если она приняла такое решение, значит, сочла, что для него есть достаточно оснований", - рассказал Бужанский.

По его словам, 73% избирателей, голосовавших за Зеленского на президентских выборах, однозначно трактовали этот знаменитый лозунг "Весна придет - сажать будем" в отношении пятого президента Петра Порошенко.

"Можно ли считать дело Медведчука началом "посадок"? Это можно считать началом вручения подозрений. Напомню, что Порошенко их тоже вручали. Но пока что "посадок" я не увидел. ... Я не сторонник ОПЗЖ. Не разделяю многие их постулаты и взгляды. Но они – легально существующая политическая сила, которую поддерживает около 20 процентов избирателей. Это вторая по величине фракция в парламенте. Я считаю, любой политический оттенок в уголовных преследованиях недопустим, о ком бы не шла речь, даже если это будет Порошенко", - отметил Бужанский.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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