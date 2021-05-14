ГБР подозревает полковника полиции Сумщины в покушении на убийство

Следователи территориального управления ГБР в Мелитополе, при содействии департамента внутренней безопасности Нацполиции, сообщили о подозрении начальнику одного из управлений ГУ Нацполиции в Сумской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи установили, что в августе 2018 между полковником полиции и егерем возник конфликт по выполнению последним своих профессиональных обязанностей.

В служебном помещении Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской" полицейский напал на егеря. Полковник полиции ударил его по голове рукояткой пистолета и продолжил бить кулаками по лицу.

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В дальнейшем, полицейский выстрелил в сторону головы пострадавшего, но не попал.

Пострадавшему удалось прекратить избиение и задержать нападавшего.

13 мая 2021 полковнику полиции сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

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Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - Херсонское управление ГВБ НПУ.