Арьев о подозрении Медведчуку: Это "договорняк". Зеленский получит рейтинги, а кум Путина - образ "преследуемого борца с прозападной властью"

Именно при Зеленском Медведчук стал народным депутатом Украины. Именно при Зеленском, если посмотреть на рейтинги, Медведчук увеличил свое состояние.

Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Все, что сейчас происходит, является "договорняком" между всеми игроками, в результате чего каждый получит свое. Зеленский –рейтинги, Медведчук – образ "преследуемого борца с прозападной властью", чтобы мобилизовать свой электорат, а Украина – очередной сериал "Слуга народа. Медведчук", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, Офис Генпрокурора решил дать ход тому делу против Медведчука, которое возбудила ГПУ при предыдущей власти 5 февраля 2019 года.

"СБУ тогда вела следствие. Из того, что я сейчас слышал в ходе судебного заседания, там фигурируют материалы, в том числе, того дела, о котором я сказал. Мы же видим, что происходило за эти более чем два года новой власти. Именно при Зеленском Медведчук закончил строительство и легализацию своей медиаимперии, присоединив телеканал "Zik". Именно при Зеленском Медведчук стал народным депутатом Украины. Именно при Зеленском, если посмотреть на рейтинги, Медведчук увеличил свое состояние", - отметил нардеп.

Также Арьев обратил внимание на залог, который просили прокуроры.

"Верность миллиардера государству прокуратура оценила в 300 миллионов гривен? Предательство, оказывается, имеет откупную цену! Правда, сейчас вопрос даже не столько в сумме, сколько в подходе. Если за госизмену у нас просят залог, значит, процесс похож на фарс. Такая себе очередная серия сериала для народа, где у всех есть свои роли и гонорары. Посмотрим, по-настоящему возьмутся за Медведчука, или будет, как с Коломойским. Что там сейчас с делом по разграблению "Приватбанка"? Тишина! Коломойского никто не трогает. У нас есть еще, например, человек, которого даже наши американские партнеры назвали агентом России в Украине. Это Андрей Деркач. Кто-то видел по нему уголовное дело? А обвинения в госизмене? Я нет. Вот вам еще один показатель того, что делает власть", - подытожил нардеп.

Мнения народных депутатов о деле Медведчука читайте здесь.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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