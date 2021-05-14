Народный депутат VII-VIII созывов Осуховский представил авторскую программу

Гостями программы будут известные украинцы: общественно-политические деятели, артисты, журналисты и бизнесмены.

Народный депутат Верховной Рады Украины VII-VIII созывов Олег Осуховский представил авторскую программу "С Олегом Осуховским на чистоту".

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

"Гости моей программы - известные украинцы: общественно-политические деятели, а также артисты, журналисты, бизнесмены. Также будем приглашать международных гостей ", - рассказал он и призвал зрителей высказывать свои предложения, кого именно они хотели бы видеть следующим гостями программы.

По словам экс-нардепа, он давно планировал начать такую ​​программу. "У меня за последние 5-7 лет было на центральных каналах, и не только на центральных, более 1,5 тысячи различных эфиров, соответственно, есть огромный опыт. Есть много друзей, связей. И хотелось бы именно с ними общаться начистоту ", - пояснил Осуховский.

Он рассказал, что гостем предыдущего выпуска программы был народный артист Украины Петр Мага, а гостем одного из следующих выпусков будет экс первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

"Таких людей хотелось бы узнать, чтобы украинцы и Украина знали своих героев", - отметил автор программы.

Также он планирует приглашать на эфиры украинских военнослужащих, представителей ІТ-сферы, спортсменов и т. В частности, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и первого вице-президента УАФ Назара Холодницкого.

Осуховский отметил, что программа выходит на телеканале ITV Media Group по субботам в 21:00 и на его YouTube-канале.

Он также рассказал, что в будущем есть планы заниматься и документалистикой: снимать исторические документальные хроники и фильмы

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