Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Завтра в Украине вступит в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Он будет введен в действие спустя месяц с дня вступления в силу.

Документ опубликован в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он вносит изменения в Таможенный кодекс и снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу или растаможить его в Украине.

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Согласно закону, транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в иностранной стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

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Однако льготное таможенное оформление не распространяется на: