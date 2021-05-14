Решение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник

Решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте Киева примут после анализа соответствующих расчетов. Процесс принятия решения будет длится несколько месяцев.

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" направили обращение к властям, в котором просят повысить цену за проезд до более 21 грн или выделить дополнительные деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.

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"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - отметил Поворозник.

Напомним, 13 марта под Киевсоветом прошла массовая акция протеста профсоюзов транспортников. Работники "Метрополитена" и "Киевпасстранса" требовали от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 25 гривен.