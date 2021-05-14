Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова

Военная коммуникация в Украине существенно улучшилась в сравнении с 2014 годом, однако по данному показателю нам еще далеко до военной коммуникации Армии Обороны Израиля.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-замминистра информполитики (с февраля 2015 по август 2016), бывший советник министра обороны (с декабря 2014 по октябрь 2015) Татьяна Повова, информирует Цензор.НЕТ.

"Как человек в 2014 году ежедневно консультировавший ИАЦ СНБО, а с декабря 2014 по ноябрь 2015 Минобороны по вопросам коммуникаций, скажу, что коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Я даже не знаю, у какой армии в мире они лучше. Все четко, понятно. Спикеры и их помощники отвечают и подтверждают присутствие и в 2 часа ночи, посольство отвечает с 8 утра", - подчеркивает она.

По ее словам, материалы в соцсетях и на сайтах своевременны, четки, понятны, полезны. На разных языках.

"В сравнении с нашим летом-осенью 2014 года, конечно это как стратосфера и земля. Хотя, если сравнивать с нашей сегодняшней военной коммуникацией, да мы поднялись километров на 5 от земли, но пока еще далеко не на уровне Армии Обороны Израиля", - добавила Попова.

Она также обнародовала ссылку на Твиттер ведомства.

"Посмотрите. Это действительно интересно", - подытожила эксперт.

Читайте также: Бутусов: Израиль наносит по Сектору Газа настолько точечные удары, что палестинские операторы не боятся снимать бомбежку. ВИДЕО





















