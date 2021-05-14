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Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова

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Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова
Военная коммуникация в Украине существенно улучшилась в сравнении с 2014 годом, однако по данному показателю нам еще далеко до военной коммуникации Армии Обороны Израиля.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-замминистра информполитики (с февраля 2015 по август 2016), бывший советник министра обороны (с декабря 2014 по октябрь 2015) Татьяна Повова, информирует Цензор.НЕТ.

"Как человек в 2014 году ежедневно консультировавший ИАЦ СНБО, а с декабря 2014 по ноябрь 2015 Минобороны по вопросам коммуникаций, скажу, что коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Я даже не знаю, у какой армии в мире они лучше. Все четко, понятно. Спикеры и их помощники отвечают и подтверждают присутствие и в 2 часа ночи, посольство отвечает с 8 утра", - подчеркивает она.

По ее словам, материалы в соцсетях и на сайтах своевременны, четки, понятны, полезны. На разных языках.

"В сравнении с нашим летом-осенью 2014 года, конечно это как стратосфера и земля. Хотя, если сравнивать с нашей сегодняшней военной коммуникацией, да мы поднялись километров на 5 от земли, но пока еще далеко не на уровне Армии Обороны Израиля", - добавила Попова.

Она также обнародовала ссылку на Твиттер ведомства.

"Посмотрите. Это действительно интересно", - подытожила эксперт.

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Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 01
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 02
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 03
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 04
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 05Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 06
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 07

Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 08
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 09
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 10
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 11
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 12

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Действительно израильтяне молодцы. На каждый подлый удар отвечают десятикратно, а не вводят запрет на ответный огонь, чтобы не провоцировать врага.
  • Aleks_15
    голосовать нужно правильно
  • Олег Куницин
    Это потому что Израиль это националистическое гос-во, у евреев президент еврей и они не зовут арабский мир к себе домой.
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