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Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)

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Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)
Сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к аппарату СНБО.

"Заседание СНБО пройдет сегодня",- сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

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Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина.

По их данным, заседание состоится при участии президента Владимира Зеленского.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.

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Топ комментарии

  • Леонід Мефодовський
    Тобто сьогодні відбудеться черговий концерт кварталу...
  • Serhii 3ed11e2e
    Если ты от жизни от своей устал,может быть заглянешь в наш вечерний квартал
  • 18c49ed2
    Ага Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6327

    Сьогодні відбудеться засідання РНБО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9298
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