Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций (обновлено)

Сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к аппарату СНБО.

"Заседание СНБО пройдет сегодня",- сказал собеседник агентства.

Повестка заседания пока не известна, начало в 16.00.

Читайте также: Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО

Данную информацию подтверждают также источники РБК-Украина.

По их данным, заседание состоится при участии президента Владимира Зеленского.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.