Закон о заочном осуждении поможет привлечь к ответственности нардепа ОПЗЖ Козака, - "слуга народа" Неклюдов

Нардеп "Слуги народа" Владлен Неклюдов сомневается, что кум Путина, нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук признает вину.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?".

"Медведчук – олигарх и близкий человек к Путину. Общество давно ждало ответа государственных компетентных органов, в частности Офиса Генпрокурора и СБУ, на то, чтобы привлекли к ответственности тех людей, которые систематически занимались вредительской для Украины деятельностью. Все годы войны на Донбассе Медведчук публично демонстрировал свое дружеское и родственное отношение к Путину. Его действия были направлены не на консолидацию наших усилий, а на личный пиар. В частности в вопросе переговоров о возвращении пленных, когда он очень хотел обратить внимание именно на свое имя", - отметил нардеп.

По его словам, Медведчук делал все, чтобы занижать рейтинг Зеленского и поднимать свой.

"Учитывая положение Медведчука, он может, как влиять на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства, которые еще не приобщены к делу, так и скрыться. Это серьезные риски. Я сомневаюсь, что он признает вину. Тут уже задача органов прокуратуры и СБУ, чтобы предоставить все доказательства, которые смогут убедить суд в совершении заявленных преступлений", - подчеркнул он.

Парламентарий надеется, что закон о заочном осуждении поможет привлечь к ответственности нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, если он "не найдет в себе мужество и силы прибыть в Украину".

" Есть данные, что он находится на территории России. Рассчитываю, что все-таки удастся быстро привлечь его к ответственности, заочно осудить в установленном законом порядке. Следствие должно объективно, всесторонне и беспристрастно разобраться со всеми обстоятельствами и направить дело в суд, чтобы он принял решение и вынес приговор", - подытожил Неклюдов.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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