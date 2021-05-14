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Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов

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Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов
Киевсовет проголосовал за направление обращения в Кабмин и Верховную Раду с требованием погасить задолженность за льготные перевозки пассажиров из других городов с 2016 года.

Решение поддержали 88 депутатов, сообщает официальный сайт Киевсовета. В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.

"До 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из Государственного бюджета. Однако, в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный ей льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов", - сказано в обращении.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году они составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 запланировано потратить 803, 3 млн грн.

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Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.

"В условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета", - резюмировал Кличко.

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Согласие на перевозку льготников являєтся одним из условий получения лицензий.
    Не желают перевозчики так работать - всегда можно лицензию сдать.
  • Злий Грицько
    Казав і буду казати, вже давно треба цю лавочку деребана бюджетних коштів припиняти. Скільки виділяється коштів з бюджетів державного та місцевих? От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави (якщо держава вважає, що цим людям потрібно віддячити за заслуги перед державою) Все це називається монетизація пільг. Але ж це не хочуть робити ні на рівні держави ні на місцевих рівнях. Так же дуже просто перекладати бюджетні кошти в кармани чиновників та перевізників. Хто рахував скільки їзде пільговиків? Та ніхто! Все треба монитизувати як субсидії. Тоді ніхто не буде в транспорті доказвати кондуктору чи шоферу "шо ти не козел" і маєш право на безкоштовний проїзд.
  • Игокович
    Сколько неместных пенсов ездят в Киеве? Они там повально за колбасой?
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