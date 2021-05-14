Праведники мира в Украине будут получать пожизненную государственную стипендию, - Ермак

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 193/2021 "О пожизненных государственных стипендиях для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны", - сказал Ермак во время церемонии открытия символической синагоги в Бабьем Яру в Киеве в пятницу, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

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Таким образом обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд ва-Шем" звания праведника народов мира или Еврейским советом Украины - звания праведника Украины или праведника Бабьего Яра.

Кабинет Министров в месячный срок должен обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает человек. Размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

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В установленном порядке должен быть решен вопрос о финансировании выплаты таких стипендий в текущем году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.