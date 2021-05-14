Канада предоставит статус постоянных жителей родственникам жертв катастрофы МАУ в Иране

Родственники жертв катастроф самолетов МАУ в Тегеране и Эфиопских авиалиний вблизи Аддис-Абебы смогут претендовать на статус постоянных жителей Канады.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве объявил министр иммиграции Канады Марко Мендичино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мое министерство создало программу, которая предоставит путь к получению статуса постоянных жителей Канады родственникам канадских жертв авиакатастроф PS752 и ET302, которые уже находятся в Канаде", - сказал Мендичино.

По его словам, воспользоваться новой программой смогут все люди, чьи близкие родственники погибли в этих двух авиакатастрофах и имели или канадское гражданство, или статус постоянных жителей страны, или получили положительное решение относительно своей заявки на иммиграцию.

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Мендичино отметил, что новая программа будет действовать до 11 мая следующего года. "Эта программа создаст путь к получению статуса постоянных жителей группе людей, чьи близкие сделали эту страну своим домом до того, как их жизни внезапно и жестоко оборвались", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, на постоянных жителей Канады распространяются все права и обязанности канадских граждан, кроме избирательного права. Они также не могут занимать некоторые должности в государственном секторе и служить в Вооруженных силах.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.