Неправильно говорить, что за Медведчука взялись при Ермаке. Лучше спросить, как часто он сам созванивался с кумом Путина, - нардеп Лерос

Подозрение Виктору Медведчуку это громоотвод, чтобы Зеленскому и его команде можно было показать хоть какую-то политическую деятельность, которую они могут назвать патриотической.

Об этом заявил нардеп Гео Лерос, говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?".

Парламентарий отметил, что более двух лет Офис Президента и Зеленский успешно договаривались с Медведчуком и его окружением по ключевым голосованиям, в частности, кадровым назначениям. И даже по тому, каких народных депутатов приглашать на эфиры, а каких блокировать.

"И тут резко изменилась повестка дня. Тяжело сказать, продолжит ли ОПЗЖ голосовать вместе со "Слугой народа". Там же есть разные группы влияния. Последнее кадровое назначение Галущенко министром энергетики они поддержали. По одному из голосований за Витренко тоже давали голоса "за". Поэтому сложно спрогнозировать, как будет дальше. Но для меня очевидно, что сегодняшние действия никак не связаны с тем, что Зеленский изменил свое мировоззрение и резко стал патриотом страны. Мы два года видели его именное лицо. Уже пошел третий год пребывания на должности президента, а каких-то фактических побед у него так и нет. Поэтому воссоздается такая картинка: Зеленский – патриот, который борется с "пятой колонной", - подчеркнул Лерос.

В то же время, по словам нардепа, неправильно говорить, что при Андрее Ермаке взялись за Медведчука.

"Более актуально спросить его самого, как часто в течение двух лет он созванивался с Медведчуком и другими представителями ОПЗЖ. У Ермака на сегодняшний день – очень шаткое положение. Мы видим реакцию западных партнеров, в частности американцев. Они обладают полной информацией по поводу его деятельности относительно срыва операции по "вагнеровцам", тесных взаимоотношений с Козаком. Как бы он сейчас из себя не пытался изобразить прозападного человека, вряд ли у него это удастся. Политиком его тяжело назвать. Давайте не путать. Ермак – это канцеляр. Да, он имеет абсолютное влияние на президента. Но, на самом деле, его задача – налить воду в кулер и дать пачку бумаги формата А4, а не влиять на политическую повестку дня страны", - подытожил он.

Реакцию нардепов на подозрение Виктору Медведчуку читайте здесь.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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