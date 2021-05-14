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На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора

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На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора
Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе.

При процедуре присутствовал прокурор Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Петля на него должна быть одета, а всё прочее то такое, херня на постном масле.
  • Зэлэный_Змий
    ИМХО если чувак не сделал ноги за пару дней до того, как вся каша заварилась, значит полностью уверен, что нихрена ему не будет.

    А как оно будет дальше - посмотрим.
  • 18c49ed2
    Это по 111 и 110 статьям УК такое полагается? Это в какой кокаиновой голове такое придумали?
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