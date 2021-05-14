COVID-вакцина для первой прививки закончилась в большинстве областей: следующая поставка в Украину ожидается 24-25 мая, - Ляшко

Следующая поставка вакцины AstraZeneca ожидается в Украине 24-25 мая.

Об этом у мемориала "Красная лента" в Киеве во время акции памяти умерших от ВИЧ/СПИД сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня вакцина для первой вакцинации в большинстве областей уже использована. Зарезервированы около 30 тыс доз вакцины для второй вакцинации тех, кто вакцинировался в конце февраля-начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это тот же продукт, без разницы, на какой площадке произведен. Мы ближайшую поставку в 700 тыс. доз ждем в числах 24-25 мая", - сказал Ляшко.

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