"Мы все можем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука, санкции СНБО и российскую агентуру в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме этого, гости студии обсудят:
- Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?
- Российская агентура в Украине: много ли их?
- Санкции СНБО: кто следующий?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
В обсуждении этих вопросов примут участие:
Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".
Они говорят, а решает народ.