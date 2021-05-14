Новости • Агрессия России против Украины

В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний

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В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний
Нардеп ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний заявил, что во фракции не признают военную агрессию Российской Федерации на Донбассе.

Об этом Загородний заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт", - заявил Загородний в ответ на вопрос о позиции партии по этому вопросу.

В то же время, он сообщил, что в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    не было никакой "Великой Отечественной войны" между Германией и СССР..
    просто Гитлер поддержал "внутренний гражданский конфликт" генерала Власова и атамана Краснова против кровавой хунты Сталина..
    В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 7039
  • Ёши Ёкомуро
    Это госизмена! В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 3556
  • NonCFist
    Она самая! И то уже давно.
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