В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний
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Нардеп ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний заявил, что во фракции не признают военную агрессию Российской Федерации на Донбассе.
Об этом Загородний заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт", - заявил Загородний в ответ на вопрос о позиции партии по этому вопросу.
В то же время, он сообщил, что в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной.